الطائف تشهد انطلاق بطولة غرب آسيا لمنتخبات تحت 19 عاماً

وكانت القرعة التي أجريت يوم 18 يونيو الجاري، أسفرت عن 6 مواجهات في الجولة الأولى من البطولة، إذ يلتقي المنتخب السعودي تحت 19 عامًا في افتتاح مشواره مع المنتخب اليمني، فيما يلتقي منتخبا عمان والكويت، ومنتخبا العراق مع منتخب الأردن، ويلتقي منتخبا لبنان وألبانيا، كما يلتقي منتخب البحرين مع منتخب الإمارات، وتختتم الجولة بمواجهة منتخب سوريا مع منتخب فلسطين، وستُلعب جميع مباريات البطولة على ملعبي مدينة الملك فهد الرياضية، وملعب نادي عكاظ.