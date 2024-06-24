الطائف تشهد انطلاق بطولة غرب آسيا لمنتخبات تحت 19 عاماً

تنطلق غدًا الثلاثاء بطولة الديار العربية لمنتخبات غرب آسيا تحت 19 عامًا، والتي تستضيفها محافظة الطائف خلال الفترة من 25 يونيو وحتى الخامس من يوليو المقبل، وينظمها اتحاد غرب آسيا لكرة القدم بمشاركة 12 منتخبًا، هم: السعودية، العراق، البحرين، الإمارات، عُمان، اليمن، الكويت، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، إضافة إلى منتخب ألبانيا ضيف البطولة.
وتأتي دعوة منتخب ألبانيا من خارج الإقليم، استكمالًا لخطط اتحاد غرب آسيا الساعة لتوسيع المشاركات وفتح المجال أمام منتخبات الاتحادات الأهلية لخوض مباريات مع منافسين من خارج المنطقة بهدف التنوع واكتساب المزيد من الخبرات.
وكانت القرعة التي أجريت يوم 18 يونيو الجاري، أسفرت عن 6 مواجهات في الجولة الأولى من البطولة، إذ يلتقي المنتخب السعودي تحت 19 عامًا في افتتاح مشواره مع المنتخب اليمني، فيما يلتقي منتخبا عمان والكويت، ومنتخبا العراق مع منتخب الأردن، ويلتقي منتخبا لبنان وألبانيا، كما يلتقي منتخب البحرين مع منتخب الإمارات، وتختتم الجولة بمواجهة منتخب سوريا مع منتخب فلسطين، وستُلعب جميع مباريات البطولة على ملعبي مدينة الملك فهد الرياضية، وملعب نادي عكاظ.