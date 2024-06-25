بعد التأهل لأولمبياد باريس.. " بن جلوي" يستقبل "محمد تولو"

وأشار "بن جلوي " إلى أن تولو موهبة رياضية سعودية على طراز عالٍ من الاحترافية، وسيكون له مستقبل كبير، بإذن الله، هو وأقرانه من المواهب الصاعدة التي تزخر بها الرياضة السعودية، مقدماً التهنئة لمسؤولي ولمحبي رياضة ألعاب القوى بالمملكة.