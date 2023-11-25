ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.. "نيوكاسل" يقسو على "تشيلسي" برباعية

وبهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 29 نقطة في الصدارة مؤقتًا، بفارق نقطة أمام ليفربول الثاني، وبات أرسنال الثالث (27 نقطة)، الذي يواجه مضيفه برينتفورد في وقت لاحق من اليوم، أمام فرصة انتزاع الصدارة في حال تحقيقه الفوز.