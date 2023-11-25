ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.. "نيوكاسل" يقسو على "تشيلسي" برباعية

أمطر فريق نيوكاسل يونايتد شباك ضيفه تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدف مساء اليوم السبت على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وضع المهاجم السويدي أليكسندر إيساك أصحاب الضيافة في المقدمة بحلول الدقيقة الـ13، وتمكن تشيلسي من تعديل النتيجة عبر جناحه الإنجليزي رحيم سترلينغ في الدقيقة الـ23.
وأضاف جمال لاسيليس الهدف الثاني لنيوكاسل في الدقيقة الـ60. ولم يكد الضيوف يستفيقوا من صدمة الهدف الثاني حتى تلقت شباكهم الثالث بعد دقيقة فقط عبر البرازيلي جولينتون.
وأطلق الإنجليزي أنتوني جوردون رصاصة الرحمة في شباك تشيلسي بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الـ83.
وأكمل تشيلسي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه رييس جاميس بالبطاقة الحمراء منذ الدقيقة الـ73.
ورفع نيوكاسل رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس، فيما تواصلت معاناة تشيلسي، وتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز العاشر.
وحسم التعادل الإيجابي قمة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بين مانشستر سيتي وضيفه ليفربول (1-1)، التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الاتحاد.
افتتح النجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة الـ27 قبل أن يدرك ألكسندر أرنولد التعادل لليفربول في الدقيقة الـ80 من عمر المباراة.
وبهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 29 نقطة في الصدارة مؤقتًا، بفارق نقطة أمام ليفربول الثاني، وبات أرسنال الثالث (27 نقطة)، الذي يواجه مضيفه برينتفورد في وقت لاحق من اليوم، أمام فرصة انتزاع الصدارة في حال تحقيقه الفوز.