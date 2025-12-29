سباق دوري يلو ينطلق غداً بالجولة الـ 14 .. إثارة مرتقبه 

تنطلق غدا الثلاثاء منافسات الجولة الـ 14 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين والتي تقام مبارياتها على مدى 3 أيام وسط ارتفاع حدة المنافسة على مراكز المقدمة، إذ لا يفصل المتصدر عن صاحب المركز الخامس سوى 5 نقاط فقط.
ويتصدر أبها جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بينما قفز الدرعية إلى المركز الثاني برصيد 27 نقطة وبفارق الأهداف عن العروبة صاحب المركز الثالث، بينما يحل العلا رابعًا برصيد 26 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن البكيرية صاحب المركز الخامس.
وتقام الثلاثاء 3 مباريات في انطلاقة الجولة حيث يحل الوحدة ضيفًا على العربي، فيما يستقبل العلا ضيفه الأنوار، بينما يلتقي العدالة مع الجبلين.
ويسعى الوحدة لمواصلة انتصاراته والتقدم خطوة في جدول الترتيب إذ يحل في المركز العاشر برصيد 15 نقطة، بينما يبحث العربي عن استعادة انتصاراته وتحسين موقعه في جدول الترتيب إذ يحل في المركز الـ 13 برصيد 13 نقطة.
ويبحث العلا عن استعادة توازنه وتعويض تعثره في الجولة الماضية أمام الجبلين بالتعادل الذي تراجع به للمركز الرابع برصيد 26 نقطة، بينما يسعى الأنوار لتحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن منطقة الخطر إذ يحل في المركز الـ 14 برصيد 11 نقطة.
ويحل الجبلين ضيفًا على العدالة بحثًا عن النقاط الثلاث من أجل تعزيز موقعه بين الكبار إذ يحل سادسًا برصيد 21 نقطة، بينما يحل العدالة في المركز الـ 16 برصيد 10 نقاط.
وتتواصل الأربعاء منافسات الجولة حيث يحل أبها المتصدر ضيفًا على الباطن، فيما يستقبل الدرعية ضيفه الجبيل، ويلتقي جدة مع البكيرية.
ويسعى أبها لمواصلة الانتصارات وتعزيز الصدارة التي يتربع عليها برصيد 30 نقطة عندما يحل ضيفًا على الباطن الذي لم يتذوق طعم الانتصارات هذا الموسم مكتفيًا بحصد 4 نقاط من 4 تعادلات يحل بها في المركز الـ 17 وله مباراة مؤجلة.
ويتطلع الدرعية لمواصلة الانتصارات وتعزيز موقعه في مركز الوصافة عندما يستقبل ضيفه الجبيل الذي يحل في المركز الـ 18 برصيد نقطتين له مباراة مؤجلة.
ويستقبل جدة ضيفه البكيرية بحثًا عن فوز غائب بعد 6 تعادلات متتالية يحل في المركز التاسع برصيد 18 نقطة، بينما يبحث البكيرية عن فوز جديدة يعزز به موقعه في دائرة المنافسة إذ يحل خامسًا برصيد 25 نقطة.
وتختتم الخميس منافسات الجولة الـ 14 حيث يلتقي الطائي مع الزلفي، ويستقبل العروبة ضيفه الجندل، فيما يلتقي الفيصلي ضيفه الرائد.
ويسعى الطائي لاستعادة الانتصارات والاقتراب من مراكز "البلاي أوف" حيث يحل في المركز الـ 11 برصيد 15 نقطة، بينما يبحث الزلفي عن وقف نزيف النقاط والابتعاد عن منطقة الخطر إذ يحل في المركز الـ 15 برصيد 10 نقاط وله مباراة مؤجلة.
ويحل العروبة ضيفًا على الجندل بحثًا عن مواصلة الانتصارات واللحاق بالصدارة التي يفصله عنها 3 نقاط إذ يحل ثالثًا برصيد 27 نقطة، بينما يسعى الجندل نحو النقاط الثلاث من تحسين موقعه في سلم الترتيب إذ يحل في المركز الـ 12 برصيد 15 نقطة.
وفي قمة مباريات الجولة يستقبل الفيصلي "السابع" ضيفه الرائد "الثامن"، إذ يدخل الفريقان اللقاء وفي رصيد كل منهما 20 نقطة مع تبقي مباراة مؤجلة للفيصلي الساعي للحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم، وتحقيق فوز يقترب به من مراكز المقدمة، بينما لا بديل أمام الرائد سوى الفوز إذا ما أراد التقدم خطوة في سلم الترتيب.