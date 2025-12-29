سباق دوري يلو ينطلق غداً بالجولة الـ 14 .. إثارة مرتقبه 

وفي قمة مباريات الجولة يستقبل الفيصلي "السابع" ضيفه الرائد "الثامن"، إذ يدخل الفريقان اللقاء وفي رصيد كل منهما 20 نقطة مع تبقي مباراة مؤجلة للفيصلي الساعي للحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم، وتحقيق فوز يقترب به من مراكز المقدمة، بينما لا بديل أمام الرائد سوى الفوز إذا ما أراد التقدم خطوة في سلم الترتيب.