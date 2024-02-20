مدرب النصر "كاسترو": "العقيدي" لن يشارك في دوري أبطال آسيا.. وهدفنا الكأس

وتابع "كاسترو" في المؤتمر الصحفي، اليوم، عن مشاركة حارس الفريق نواف العقيدي من عدمها؛ "هناك معلومات خاطئة حول العقيدي. الحارس لا يستطيع اللعب في دوري أبطال آسيا".