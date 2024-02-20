مدرب النصر "كاسترو": "العقيدي" لن يشارك في دوري أبطال آسيا.. وهدفنا الكأس

قال المدير الفني لفريق النصر "كاسترو": إن فريقه بات جاهزًا لمواجهة نظيره الفيحاء، غدًا الأربعاء، في لقاء إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.
وتابع "كاسترو" في المؤتمر الصحفي، اليوم، عن مشاركة حارس الفريق نواف العقيدي من عدمها؛ "هناك معلومات خاطئة حول العقيدي. الحارس لا يستطيع اللعب في دوري أبطال آسيا".
وأشار المدرب: "استعداداتنا كانت كالمعتاد، والوقت ضيق بين المباريات، نحن جاهزون للمباراة ونعلم أهميتها، وأمنياتنا أن نحقّق كأس آسيا".
وأتمّ "كاسترو": "نحترم الفيحاء الذي يلعب بخطوط مميزة ويملك لاعبين ذوي سرعة عالية في الهجوم، وغدًا سيبحث عن الانتصار ويلعب بخطة هجومية، لكننا نسعى لحسم التأهل غدًا".