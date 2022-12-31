الأهلي يعود لسكة التعادلات أمام الساحل في دوري "يلو"

وتقدم الساحل في المباراة عن طريق سالم المقعدي عند الدقيقة الـ«61»، وعاد لاعبو الأهلي إلى المباراة بعد تسجيل هدف التعادل عن طريق عبدالله المقرن عند الدقيقة الـ«68»، وعزز هيثم عسيري تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثاني عند الدقيقة الـ«82»، وقبل نهاية المباراة أدرك لاعبو الساحل التعادل عن طريق راضي الراضي عند الدقيقة «الـ90+3».