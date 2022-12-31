الأهلي يعود لسكة التعادلات أمام الساحل في دوري "يلو"

عاد فريق الأهلي الأول لكرة القدم لدوامة التعادلات؛ إذ تعادل اليوم السبت مع نظيره الساحل بنتيجة «2-2»، وذلك في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ12 في مسابقة «دوري يلو» للدرجة الأولى.
وتقدم الساحل في المباراة عن طريق سالم المقعدي عند الدقيقة الـ«61»، وعاد لاعبو الأهلي إلى المباراة بعد تسجيل هدف التعادل عن طريق عبدالله المقرن عند الدقيقة الـ«68»، وعزز هيثم عسيري تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثاني عند الدقيقة الـ«82»، وقبل نهاية المباراة أدرك لاعبو الساحل التعادل عن طريق راضي الراضي عند الدقيقة «الـ90+3».
وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس، فيما بقي الساحل في المركز الـ15 بـ13 نقطة.