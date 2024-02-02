أخضر الشاطئية يفتتح بطولة عمان الدولية بمواجهة منتخب مصر

يفتتح المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية، غداً السبت مبارياته في بطولة عُمان الدولية الودية الثلاثية لكرة القدم الشاطئية، وذلك بملاقاة نظيره منتخب مصر على الملعب الترابي لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في مسقط.
وأنهى "أخضر الشاطئية" اليوم الجمعة، تحضيراته للمباراة بإجراء حصتين تدريبيتين على الملعب الذي ستقام عليه المباراة بقيادة المدرب البرازيلي قوقا زولوكوفيك، الذي كثف التمارين اللياقية وتطبيق الخطة التي سيلعب بها المباراة.
يذكر أن "أخضر الشاطئية" يحتل الترتيب 23 عالمياً حسب التصنيف الدولي لاتحاد اللعبة Beach soccer، بينما يحتل منتخب مصر الترتيب 24 عالمياً.