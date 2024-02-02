أخضر الشاطئية يفتتح بطولة عمان الدولية بمواجهة منتخب مصر

وأنهى "أخضر الشاطئية" اليوم الجمعة، تحضيراته للمباراة بإجراء حصتين تدريبيتين على الملعب الذي ستقام عليه المباراة بقيادة المدرب البرازيلي قوقا زولوكوفيك، الذي كثف التمارين اللياقية وتطبيق الخطة التي سيلعب بها المباراة.