"الأخضر السعودي" يختتم معسكر الإمارات استعدادًا لكأس العالم بالتعادل مع "بنما"

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ودياته في معسكر الإمارات، بالتعادل مع المنتخب البنمي في إطار استعدادات الأخضر السعودي لمنافسات كأس العالم القادمة في قطر 2022.
وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين عصر اليوم في أبوظبي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق؛ حيث كان المنتخب البنمي هو المتقدم، قبل أن يتعادل المنتخب السعودي.
وسجل المنتخب البنمي هدفه في الدقيقة 8 من عمر المباراة عن طريق لاعبه إسماعيل دياز، قبل أن يتعادل هيثم عسيري للأخضر في الدقيقة 37.
وخاض المنتخب السعودي خلال الفترة الماضية عددًا من المباريات الودية؛ حيث انتهت بالفوز على مقدونيا الشمالية "1/ 0"، ثم تعادل أمام ألبانيا "1/1"، كما تعادل سلبيًّا أمام منتخب هندوراس، كما حقق فوزًا بنتيجة "1/0" أمام منتخب آيسلندا.
وتأهّل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، بعد تصدره المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال؛ حيث لم يخسر سوى مباراة واحدة أمام المنتخب الياباني.
وأسفرت قرعة نهائيات كأس العالم 2022 عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من منتخبات: الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا.
ويبدأ المنتخب السعودي مشواره بكأس العالم بقطر يوم 22 نوفمبر المقبل؛ حيث يلتقي الأرجنتين على ملعب لوسيل، ثم مواجهة بولندا، وأخيرًا مباراته أمام المكسيك.