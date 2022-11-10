"الأخضر السعودي" يختتم معسكر الإمارات استعدادًا لكأس العالم بالتعادل مع "بنما"

وخاض المنتخب السعودي خلال الفترة الماضية عددًا من المباريات الودية؛ حيث انتهت بالفوز على مقدونيا الشمالية "1/ 0"، ثم تعادل أمام ألبانيا "1/1"، كما تعادل سلبيًّا أمام منتخب هندوراس، كما حقق فوزًا بنتيجة "1/0" أمام منتخب آيسلندا.