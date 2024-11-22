"الأهلي" يعلن غياب مهاجمه الإنجليزي إيفان توني عن مواجهة "الفيحاء"

أعلن نادي الأهلي، اليوم الجمعة، تعرّض مهاجم الفريق الكروي الأول الإنجليزي إيفان توني لوعكة صحية، وذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة الفريق أمام الفيحاء ضمن منافسات الجولة 11 من دوري روشن السعودي للمحترفين.