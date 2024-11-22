"الأهلي" يعلن غياب مهاجمه الإنجليزي إيفان توني عن مواجهة "الفيحاء"

أعلن نادي الأهلي، اليوم الجمعة، تعرّض مهاجم الفريق الكروي الأول الإنجليزي إيفان توني لوعكة صحية، وذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة الفريق أمام الفيحاء ضمن منافسات الجولة 11 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "تعرض اللاعب إيفان توني، لوعكة صحية، وتقررت حاجته للراحة وعدم المشاركة في مواجهة الفيحاء مساء اليوم".
وأضاف البيان: "سيخضع اللاعب لفحوص طبية، خلال الساعات القادمة للاطمئنان على سلامته".
وكان اللاعب الدولي الإنجليزي صاحب الـ 28 عامًا، انضم للأهلي في نهاية شهر أغسطس الماضي بعقد يمتد حتى 2028.
الجدير ذكره أن الأهلي يحتل المركز الثامن برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد الفيحاء في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.