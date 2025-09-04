"عجيب" تخطف كأس مهرجان ولي العهد للهجن والسعوديون في الصدارة

يُذكر أن النسخ الست السابقة من المهرجان، التي انطلقت أولها عام 2018، شهدت إقبالًا لافتًا من محبي رياضة الهجن من داخل المملكة وخارجها، وهو ما ينسجم مع هدف المهرجان في ترسيخ تراث الهجن وتعزيزه في الثقافة السعودية.