رياضة

في مدينة الخبر.. اختتام دور المجموعات للدوري السعودي الممتاز لكرة قدم الصالات

في مدينة الخبر.. اختتام دور المجموعات للدوري السعودي الممتاز لكرة قدم الصالات

اختتمت منافسات دور المجموعات من الأدوار النهائية للدوري السعودي الممتاز لكرة قدم الصالات، والتي تحتضنها مدينة الخبر خلال الفترة من 2-11 مايو الجاري.

وتأهل فريقا القادسية ومنيف للدور نصف النهائي عن المجموعة الأولى بعدما حصد القادسية 5 نقاط كما حصل فريق منيف على وصافة المجموعة بالرصيد النقطي نفسه.

وفي المجموعة الثانية تأهل فريقا النصر والاتفاق بعدما تمكن النصر من تحقيق 9 نقاط، فيما حصل الاتفاق على 4 نقاط.

يُذكر أن مباراتي نصف النهائي ستُقامان يوم الخميس 9 مايو الجاري على صالة نادي القادسية بالخبر، حيث يلتقي القادسية مع الاتفاق عند الساعة 4 مساءً، فيما يلتقي النصر مع منيف عند الساعة 7 مساءً.

ومن المقرر أن تُقام مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية يوم السبت 11 مايو الجاري على صالة نادي القادسية.

الخبر
الدوري السعودي الممتاز لكرة قدم الصالات

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