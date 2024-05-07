في مدينة الخبر.. اختتام دور المجموعات للدوري السعودي الممتاز لكرة قدم الصالات

يُذكر أن مباراتي نصف النهائي ستُقامان يوم الخميس 9 مايو الجاري على صالة نادي القادسية بالخبر، حيث يلتقي القادسية مع الاتفاق عند الساعة 4 مساءً، فيما يلتقي النصر مع منيف عند الساعة 7 مساءً.