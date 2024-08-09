الأمير فهد بن جلوي يُتوِّج الفائزين في سباق الهجن بمدينة "أيكس ليبان" الفرنسية

توَّج الأمير فهد بن جلوي، رئيس الاتحاد الدولي للهجن، الفائزين في سباق الهجن الذي احتضنت منافساته مدينة أيكس ليبان الفرنسية على هامش دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، بحضور النائب الرياضي كلود رو دو بوشيه، وكارين دو بوشيه.
كما شهدت المدينة أيضًا إقامة معرض تعريفي بالاتحاد الدولي للهجن خلال المهرجان، وأبرز البرامج التي يقدمها للنهوض بهذه الرياضة العريقة على مستوى العالم.
وبلغ عدد الزوار أكثر من 3000 زائر، تعرَّفوا على النشاطات والمسابقات، وآلية المشاركة في السباقات التي تُقام محليًّا ودوليًّا.
من جهته، قدَّم الأمير فهد بن جلوي الشكر للمنظمين القائمين على هذه الفعالية، التي تُعدُّ خطوة مميزة في رياضة الهجن، التي يصل صداها لمختلف دول العالم.