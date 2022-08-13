كودو ترعى نادي ألميريا في الدوري الإسباني "لا ليجا"

أصبحت شركة مطاعم كودو إحدى أشهر الشركات السعودية الرائدة في مجال المطاعم داخل المملكة، راعيًا رسميًّا لنادي ألميريا الإسباني لكرة القدم، سفير الكرة السعودية بالدوري الإسباني الممتاز (لا ليجا).
وتم توقيع العقد بين السيد/ راكان الراشد رئيس مجلس إدارة شركة كودو، والسيد/ محمد العاصي المدير التنفيذي لنادي ألميريا، في حضور مالك النادي معالي المستشار/ تركي آل الشيخ.
وقد صرّح السيد/ راكان الراشد بأن مطاعم كودو دائمًا تسعى وتؤيد المشاركة في تطوير أنماط الحياة الصحية والرياضية؛ وذلك من خلال فلسفتها ومنتجاتها الفريدة التي يتم إعدادها طازجة أمام عملائها بمكونات صحية وطازجة عالية الجودة.
وأضاف أن هذه الرعاية تمنحنا الفرصة لكسب العديد من المؤيدين والمحبين للرياضة من خلال حب وشعبية كرة القدم؛ حيث يُعد نادي ألميريا مثالًا سعوديًّا رائعًا في الدوري الإسباني، والذي يعكس روح ورؤية المملكة على المستوى الدولي ويحظى بتفاعل ومتابعة عالية داخل المملكة.
وهدفنا هو دعم النادي لتحقيق إنجازات أكبر، وتشجيع الشباب السعودي الواعد للمضيّ قُدمًا، لينتهج أنماط حياة صحية ورياضية كما يجب أن تكون.