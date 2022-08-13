كودو ترعى نادي ألميريا في الدوري الإسباني "لا ليجا"

وأضاف أن هذه الرعاية تمنحنا الفرصة لكسب العديد من المؤيدين والمحبين للرياضة من خلال حب وشعبية كرة القدم؛ حيث يُعد نادي ألميريا مثالًا سعوديًّا رائعًا في الدوري الإسباني، والذي يعكس روح ورؤية المملكة على المستوى الدولي ويحظى بتفاعل ومتابعة عالية داخل المملكة.