مشوار "الأخضر" في مونديال 2026.. ميامي وأتلانتا وهيوستن تستضيف مبارياته

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم، الجدول الكامل لمباريات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك خلال حفل بُثّ مباشرة بمشاركة رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو، وعدد من نجوم كرة القدم السابقين.
وحدّد "فيفا" مواعيد مباريات المنتخب السعودي في دور المجموعات على النحو الآتي:
– 15 يونيو 2026: السعودية × الأوروغواي، على ملعب «هارد روك» في مدينة ميامي الأمريكية.
– 21 يونيو 2026: السعودية × إسبانيا، على ملعب «مرسيدس بنز» في مدينة أتلانتا.
– 26 يونيو 2026: السعودية × الرأس الأخضر، على ملعب «إن آر جي» في مدينة هيوستن.
تنطلق منافسات كأس العالم 2026 في 11 يونيو على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، وتستمر 39 يومًا في 16 مدينة مضيفة، على أن تُقام المباراة النهائية في 19 يوليو 2026 على ملعب «ميتلايف» في ولاية نيوجيرسي.
ويأتي إعلان الجدول بوصفه المرجع الرسمي لمواعيد وملاعب المباريات، تمهيدًا لاستكمال الاستعدادات التنظيمية والفنية للمنتخبات المشاركة، ومن بينها المنتخب السعودي.