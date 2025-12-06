مشوار "الأخضر" في مونديال 2026.. ميامي وأتلانتا وهيوستن تستضيف مبارياته

تنطلق منافسات كأس العالم 2026 في 11 يونيو على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، وتستمر 39 يومًا في 16 مدينة مضيفة، على أن تُقام المباراة النهائية في 19 يوليو 2026 على ملعب «ميتلايف» في ولاية نيوجيرسي.