الخليج بطلًا للدوري الممتاز لشباب اليد.. للمرة 12 في تاريخه

وفي الترتيب النهائي العام للبطولة، تَصدر فريق الخليج سُلّم الترتيب برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن النور الذي حل ثانيًا برصيد 32 نقطة، وحل مضر ثالثًا برصيد 31 نقطة، وجاء الصفا رابعًا بـ18 نقطة، وبعده المحيط خامسًا بنفس الرصيد وبفارق المواجهات المباشرة، يتبعه الوحدة سادسًا بـ15 نقطة، ثم القارة سابعًا بـ12 نقاط، واحتل الابتسام المركز الثامن برصيد 9 نقاط، ثم الترجي تاسعًا برصيد 7 نقاط، وتذيل الترتيب فريق الأهلي بـ5 نقاط.