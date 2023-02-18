الخليج بطلًا للدوري الممتاز لشباب اليد.. للمرة 12 في تاريخه

توج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل آل نمر، فريق الخليج بلقب بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب للموسم الرياضي 2022- 2023م، للمرة الثانية عشرة في تاريخه، بعد تغلبه على النور الذي حل ثانيًا بفارق 5 أهداف بنتيجة (37- 32)، في ختام مباريات البطولة، والتي جمعتهم اليوم السبت، على صالة وزارة الرياضة بالدمام.
وكرّم نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد "زهيـر القرشي" وعضو مجلس الإدارة "علي العليوات"، حكام المباراة الختامية للبطولة، كما توج نائب الرئيس، فريق النور بالميداليات الفضية.
وهبط فريقا الترجي والأهلي لبطولة المناطق لأندية الدرجة الثانية، بعد حلولهما في المركزين التاسع والعاشر.
وفي الترتيب النهائي العام للبطولة، تَصدر فريق الخليج سُلّم الترتيب برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن النور الذي حل ثانيًا برصيد 32 نقطة، وحل مضر ثالثًا برصيد 31 نقطة، وجاء الصفا رابعًا بـ18 نقطة، وبعده المحيط خامسًا بنفس الرصيد وبفارق المواجهات المباشرة، يتبعه الوحدة سادسًا بـ15 نقطة، ثم القارة سابعًا بـ12 نقاط، واحتل الابتسام المركز الثامن برصيد 9 نقاط، ثم الترجي تاسعًا برصيد 7 نقاط، وتذيل الترتيب فريق الأهلي بـ5 نقاط.