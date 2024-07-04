الهلال والنصر يتنافسان على ضمّ "إيدرسون" حارس "مانشستر سيتي"

وقال الموقع: لا يزال هناك عامان آخران على عقد "إيدرسون" مع مانشستر سيتي، لكن اللاعب يجري الآن محادثات نشطة للانتقال إلى الدوري السعودي، ولن يقف السيتي في طريقه.