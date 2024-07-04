الهلال والنصر يتنافسان على ضمّ "إيدرسون" حارس "مانشستر سيتي"

كشفت تقاريرُ أنّ حارس مرمى مانشستر سيتي، البرازيلي "إيدرسون"، يُجْرِي محادثات مع أندية في الدوري السعودي؛ تمهيدًا لانتقاله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكر موقع "TEAM talk" الإنجليزي: يسعى ناديا الهلال والنصر للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا، والذي يعتبر على نطاق واسع من بين أفضل حراس المرمى في العالم.
وقال الموقع: لا يزال هناك عامان آخران على عقد "إيدرسون" مع مانشستر سيتي، لكن اللاعب يجري الآن محادثات نشطة للانتقال إلى الدوري السعودي، ولن يقف السيتي في طريقه.
وأشار موقع "TEAM talk": يمكن أن ينتقل اللاعب البرازيلي الدولي "إيدرسون" هذا الصيف وسط اهتمام مؤكّد من المملكة العربية السعودية.
من جانبه ذكر الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات "فابريزيو رومانو"؛ أنّ الدولي البرازيلي على قائمة أندية عدّة في الدوري السعودي؛ أبرزها النصر.
في الوقت ذاته لا يمانع "مانشستر سيتي" رحيل البالغ من العمر 30 عامًا في حال أبدى رغبته في الانتقال للدوري السعودي، لكنّ النادي ينتظر وصول عرض رسمي.