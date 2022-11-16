بقمة أحد والعدالة.. انطلاق منافسات الجولة الثامنة لمنافسات الدوري الممتاز لكرة السلة

تنطلق غدًا الخميس مباريات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة، بإقامة مباراتَيْن؛ إذ يجمع اللقاء الأول أحد الذي يحتلّ المركز الرابع برصيد "12" نقطة مع نظيره العدالة الذي يحتلّ المركز التاسع برصيد "9" نقاط، وذلك عند الساعة 5 مساء على صالة الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة.
وعلى نفس الصالة عند الساعة "7" مساء يلتقي الأنصار الذي يحتلّ المركز الثاني عشر برصيد "8" نقاط مع نظيره الاتحاد الذي يحتلّ المركز السابع برصيد "10" نقاط.
مباريات الجمعة
بينما تستكمل منافسات الجولة بعد غد الجمعة بمواجهة النصر الذي يحتلّ المركز الأول برصيد "14" نقطة مع نظيره الأهلي الذي يحتلّ المركز الثاني بنفس الرصيد مع النصر "14" نقطة، الذي يتقدم بفارق التسجيل النقطي، ويقام اللقاء على صالة وزارة الرياضة في الرياض عند الساعة "٤" مساء.
وفي مكة المكرمة وعلى صالة مدينة الملك عبد العزيز الرياضية عند الساعة "4" مساء، يستضيف الوحدة الذي يحتلّ المركز السادس برصيد "10" نقاط، نظيره الفتح الذي يحتلّ المركز الثالث برصيد "12" نقطة.
وعلى صالة نادي التعاون عند الساعة "4" مساء يلتقي التعاون الذي يحتلّ المركز الحادي عشر برصيد "8" نقاط، مع نظيره الهلال الذي يحتلّ المركز الخامس برصيد "11" نقطة.
وعلى صالة الملك خالد الرياضية في تبوك عند الساعة "4" مساء، يلتقي ضباء الذي يحتلّ المركز العاشر برصيد "8" نقاط مع نظيره السلام الذي يحتلّ المركز الثامن برصيد "10" نقاط.