بقمة أحد والعدالة.. انطلاق منافسات الجولة الثامنة لمنافسات الدوري الممتاز لكرة السلة

تنطلق غدًا الخميس مباريات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة، بإقامة مباراتَيْن؛ إذ يجمع اللقاء الأول أحد الذي يحتلّ المركز الرابع برصيد "12" نقطة مع نظيره العدالة الذي يحتلّ المركز التاسع برصيد "9" نقاط، وذلك عند الساعة 5 مساء على صالة الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة.