"هندرسون" في "الاتفاق".. قائد "ليفربول" الذي لم يمنعه سرطان الحنجرة من تحقيق دوري الأبطال!

وبالنظر إلى الشغف الكبير لدى أسرته بنادي سندرلاند فقد كان من المنطقي أن يبدأ جوردان مسيرته المهنية في أكاديمية النادي الشهيرة؛ إذ انضم إلى صفوف شباب سندرلاند في سن الثامنة، وبقي حتى عام 2018 عندما تمت ترقيته إلى الفريق الأول، ووقّع عقده الأول بوصفه لاعب كرة قدم محترفًا. وفي عام 2011 وقَّع عقده مع نادي كوفنتري سيتي، وفاز بأكثر من لقب وكأس بعد عام من تعيينه.