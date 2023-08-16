غدًا تنطلق النسخة الأولى من بطولة غرب آسيا لكرة الطائرة للمنتخبات

تنطلق، غدًا الخميس، النسخة الأولى من بطولة غرب آسيا لكرة الطائرة للمنتخبات تحت 19 عامًا، في محافظة جدة، وتستمرّ حتى الخامس والعشرين من أغسطس الحالي، برعاية رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الدكتور خالد الزغيبي.
ويشارك في البطولة ثمانية منتخبات؛ قسمت إلى مجموعتين، ضمت كل مجموعة أربعة منتخبات، ووضعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة الأولى بجانب منتخبات: قطر، ولبنان، والأردن؛ فيما تضمّ المجموعة الثانية منتخبات: البحرين، والإمارات، والكويت، وسوريا.
ويخوض المنتخب السعودي مباراته الافتتاحية على صالة وزارة الرياضة بجدة، أمام المنتخب القطري، عند الساعة الـ6 مساء، فيما يلتقي البحرين والكويت عند الساعة الـ2 ظهرًا، ويلعب الأردن ولبنان عند الساعة الـ4 عصرًا، وتختتم المباريات بمواجهة الإمارات وسوريا عند الـ8 مساء.