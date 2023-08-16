غدًا تنطلق النسخة الأولى من بطولة غرب آسيا لكرة الطائرة للمنتخبات

تنطلق، غدًا الخميس، النسخة الأولى من بطولة غرب آسيا لكرة الطائرة للمنتخبات تحت 19 عامًا، في محافظة جدة، وتستمرّ حتى الخامس والعشرين من أغسطس الحالي، برعاية رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الدكتور خالد الزغيبي.