الجوهرة المطيري.. فارسة تخطف الأضواء في "قفز السعودية"

خَطفت الفارسة الصغيرة الجوهرة المطيري الأضواء خلال منافسات أسبوع بطولة "قفز السعودية" الأول لقفز الحواجز، بعدما صعدت إلى منصة التتويج مرتين وهي في سن 12 عامًا، حيث كانت من ضمن الفرسان الواعدين الذين قدمهم الاتحاد السعودي للفروسية في الأشواط المدرجة ضمن البطولة الدولية، كجزء من دعم تطوير الفرسان المحليين وتوفير الفرص للمشاركة في البطولات الكبرى.
وتُوّجت المطيري بلقب نهائي فئة البراعم لفئة النجمة الواحدة (بارتفاع 1.15 متر) في اليوم الأخير من الأسبوع الأول، فيما حققت المركز الثالث في منافسات اليوم الثاني في الشوط الصغير لفئة النجمة الواحدة (بارتفاع 1.10 متر).
وقال والد الفارسة الجوهرة، المدرب تركي المطيري: "الاتحاد السعودي للفروسية يقدم دعمًا شاملًا ومتواصلًا للفرسان والفارسات السعوديين، بهدف تطوير الرياضة وبناء قاعدة صلبة للمستقبل، ومن بينهم الفارسات الصغار".
وأضاف: "في 2023 كانت أول مشاركة للجوهرة في قفز السعودية، وكان عمرها 10 سنوات، وحققت المركز الثاني خلف الفارسة المتميزة فنون الحميدان. ما شجعني على استمرارها هو الدعم الكبير من الاتحاد".
وأكد المطيري أن "قفز السعودية" تمثل بوابة للمشاركات الدولية، مشيرًا إلى أن التنظيم المتميز والاهتمام يعززان رغبة الفرسان وأسرهم في مواصلة المشاركة.
من جانبها، عبّرت الجوهرة المطيري عن سعادتها بالفوز، وقالت: "علقت برياضة قفز الحواجز منذ زيارتي الأولى للإسطبلات مع والدي، أصبحت الفروسية عشقي، واليوم الذي لا أمتطي فيه جوادي أشعر بأنه ناقص". وأضافت: "عائلتي ومدربي والاتحاد السعودي للفروسية هم داعمي الأول، وكلمات والدي الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس مجلس إدارة الاتحاد وسام على صدري".
وأكدت أن حلمها المستقبلي هو رفع علم المملكة في المحافل الدولية الكبرى.
يُذكر أن النسخة الحالية من البطولة شهدت مشاركة أكثر من 90 فارسًا وفارسة سعوديين، أعمارهم تبدأ من 12 عامًا، وأُقيمت خلالها 11 شوطًا لفئة النجمة الواحدة، بمشاركة فرسان وفارسات من عدة دول بينها: الأردن، ألمانيا، العراق، هولندا، الجزائر، اليمن، مصر، سوريا، بريطانيا، فرنسا، المغرب، وإسبانيا، إلى جانب السعودية المضيفة.