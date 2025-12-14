الجوهرة المطيري.. فارسة تخطف الأضواء في "قفز السعودية"

يُذكر أن النسخة الحالية من البطولة شهدت مشاركة أكثر من 90 فارسًا وفارسة سعوديين، أعمارهم تبدأ من 12 عامًا، وأُقيمت خلالها 11 شوطًا لفئة النجمة الواحدة، بمشاركة فرسان وفارسات من عدة دول بينها: الأردن، ألمانيا، العراق، هولندا، الجزائر، اليمن، مصر، سوريا، بريطانيا، فرنسا، المغرب، وإسبانيا، إلى جانب السعودية المضيفة.