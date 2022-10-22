بسبب سوء النتائج في دوري روشن.. "العدالة" يُقيل مدربه

وبات "المناعي" البالغ من العمر 47 عامًا، ثالث مدرب يُقال من منصبه في دوري روشن السعودي، بعد البلجيكي سفين فاندنبروك مدرب أبها، والبوسني برونو أكرابوفيتش مدرب الوحدة.