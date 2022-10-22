بسبب سوء النتائج في دوري روشن.. "العدالة" يُقيل مدربه

أعلنت إدارة نادي العدالة، اليوم السبت، إقالة التونسي يوسف المناعي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم؛ بسبب سوء النتائج في دوري روشن السعودي.
وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه في "تويتر": "قررت إدارة النادي إلغاء عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدرب التونسي يوسف المناعي، بعد أن قاد الفريق في الجولات الثمانية الماضية من دوري روشن السعودي للمحترفين".
وأضاف البيان: "بدورها، ثمّنت إدارة النادي الجهود التي بذلها الجهاز خلال الفترة الماضية، وتتمنى لهم التوفيق في مشوارهم القادم. ومن المتوقع أن تعلن عن البديل خلال الأيام القادمة".
وبات "المناعي" البالغ من العمر 47 عامًا، ثالث مدرب يُقال من منصبه في دوري روشن السعودي، بعد البلجيكي سفين فاندنبروك مدرب أبها، والبوسني برونو أكرابوفيتش مدرب الوحدة.
وأشرف "المناعي" على فريق العدالة في 8 مباريات بالدوري، حصد خلالها 4 نقاط من فوز وتعادل؛ فيما مُنِيَ بـ6 هزائم؛ ليحتل المركز الـ13؛ علمًا بأن الإدارة جددت عقده في يوليو الماضي، بعد أن صعد بالفريق إلى دوري المحترفين.