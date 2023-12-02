الفوز الـ14 على التوالي.. صحف عالمية تشيد بأداء الهلال في مباراة النصر

أشادت العديد من الصحف والمواقع الرياضية حول العالم بأداء فريق الهلال، الذي تغلّب بثلاثية، أمس، على النصر، في مباراتهما بدوري روشن للمحترفين.
وحقّق الهلالُ، مساء أمس الجمعة، بقيادة مدربه البرتغالي "خورخي خيسوس"؛ فوزًا ثمينًا في الديربي أمام النصر بنتيجة "3/ 0"، ضمن منافسات الجولة الـ15 من منافسات دوري روشن للمحترفين.
وقالت صحيفة "Record": "خورخي خيسوس يصنع التاريخ في الهلال بالفوز على النصر "3/ 0"؛ فقد حقّق رقمًا قياسيًّا بفوزه الـ14 على التوالي، وبتحقيقه أطول سلسلة انتصارات في تاريخ الهلال".
وكتبت صحيفة "Sport" الإسبانية: "الهلال يذلّ النصر بقيادة كريستيانو رونالدو، فريق نيمار الغائب يفوز بثلاثة أهداف نظيفة، ويبعد النصر عن صدارة ترتيب الدروى، وأهداف الصربيَّيْن: "سافيتش، وميتروفيتش"، حسمت نتيجة المباراة لصالح الهلال".
وعلقت صحيفة "UOL" بقولها: "الهلال يهزم النصر ويعزّز صدارته، ويبعد غريمه بالبطولة السعودية، وبأهداف "سافيتش، وميتروفيتش" فاز الهلال على النصر على أرضه بثلاثية نظيفة".
وقالت شبكة "CNN": "لم يهزم الهلال بقيادة خورخي خيسوس بعد، في أكبر مباراة كلاسيكية في السعودية فريق نيمار يهزم فريق رونالدو، ويتصدّر الدورى، وتألّق الثنائي الصربى سافيتش وميتروفيتش بالمباراة".