بمشاركة أكثـر من 4000 معلم ومعلمة.. ختام دورة إعداد المحاضرين والمدربين الوطنيين

وتهدف الدورة التي قدّمها المحاضران في الاتحاد الدولي لكرة اليد، الدكتورة إيلونا هابكوفا، والدكتور نبيل طه، إلى تخريج أول دفعة لمحاضري إجازة التدريب الدولية في مستوى "D" لمعلمي ومعلمات التربية البدنية، والمدربين المعتمدين من الاتحاد الدولي لكرة اليد، بالإضافة لزيادة عدد الممارسين لكرة اليد في المملكة، من خلال "المدرسة" بالتعاون مع وزارة التعليم والاتحاد السعودي للرياضة المدرسية؛ حيث يُعد الاتحاد السعودي لكرة اليد أول اتحاد في العالم من بين 209 اتحادات يتقدم لهذا البرنامج ويصبح لديه محاضرون معتمدون في الاتحاد الدولي.