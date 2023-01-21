بمشاركة أكثـر من 4000 معلم ومعلمة.. ختام دورة إعداد المحاضرين والمدربين الوطنيين

اختُتمت أمس الجمعة، دورة إعداد المحاضرين والمدربين الوطنيين لبرنامج الرياضة المدرسية التابع للاتحاد الدولي لكرة اليد؛ حيث استمر البرنامج لأكثـر من 8 أشهـر بمشاركة أكثـر من 4000 معلمة ومعلم من مختلف مدن ومناطق المملكة.
وتهدف الدورة التي قدّمها المحاضران في الاتحاد الدولي لكرة اليد، الدكتورة إيلونا هابكوفا، والدكتور نبيل طه، إلى تخريج أول دفعة لمحاضري إجازة التدريب الدولية في مستوى "D" لمعلمي ومعلمات التربية البدنية، والمدربين المعتمدين من الاتحاد الدولي لكرة اليد، بالإضافة لزيادة عدد الممارسين لكرة اليد في المملكة، من خلال "المدرسة" بالتعاون مع وزارة التعليم والاتحاد السعودي للرياضة المدرسية؛ حيث يُعد الاتحاد السعودي لكرة اليد أول اتحاد في العالم من بين 209 اتحادات يتقدم لهذا البرنامج ويصبح لديه محاضرون معتمدون في الاتحاد الدولي.
من جانبه سلّم علي العليوات عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد، وبحضور الدكتورة إيلونا هابكوفا، والدكتور نبيل طه، المحاضرين المعتمدين شهادات التخرج من الدورة وهم: عبدالمنعم آل هلال، هاشم الشرفاء، خالد البريدي، فرج آل إسماعيل، عبدالرسول الجزيري، بشير القريناوي، صلاح العلي.