إعلان نتائج نطاق شهادة الكفاءة المالية لأندية دوري "روشن" و"يلو"

أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، نطاق شهادة الكفاءة المالية لأندية دوري روشن السعودي، وأندية دوري يلو للدرجة الأولى، للفترة الأولى من الموسم الرياضي 2024- 2025.
وأوضحت وزارة الرياضة أن نطاق شهادة الكفاءة المالية يتضمن "التزامات الأندية المالية حتى "30/ 4/ 2024م"، والرواتب حتى 30 يونيو 2024، وتشمل: ذممًا دائنة "لاعبين"، وذممًا دائنة "أندية رياضية"، وذممًا دائنة "موظفين ومدربين"، ومستحقات قضايا صدر بها أحكام نهائية حتى "30/ 4/ 2024م"، ومستحقات الصندوق الرياضي، وحصة الوكلاء والوسطاء وفقًا لاشتراطات محددة.
وتشمل بنود نطاق شهادة الكفاءة المالية جميع أنشطة النادي، وعدم تحويل الالتزامات الواجبة السداد إلى قضايا منظورة.
وأضافت أن الاشتراطات الخاصة بحصص الوسطاء تشمل: "أن يكون الوسيط مسجلًّا لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، عند توقيع عقد التمثيل وإتمام عملية الوساطة، وأن يقدم عقد التمثيل، مع وجود اسم الوسيط في العقد محل العملية، وأن يكون تاريخ توقيع عقد التمثيل وتاريخ إتمام العملية، قبل تاريخ "1/ 10/ 2023".
واشترطت الوزارة أيضًا إثبات ما يفيد إشعار لجنة الاحتراف بعقد التمثيل خلال "3" أيام عمل من تاريخ إبرامه، وعدم وجود تضارب مصالح، وفي حال اختيار اللاعب والنادي لخدمات نفس الوسيط، ضمن نطاق نفس المعاملة؛ يجب تقديم ما يثبت موافقة اللاعب والنادي على ذلك، وعدم تجاوز عمولة الوسيط للنسبة المحددة نظامًا، وفي حال كان الوسيط ممثلًا للاعب، يجب ألا يكون اللاعب قاصرًا.
وأضافت أن الاشتراطات الخاصة بحصة الوكلاء تشمل: أن يكون الوكيل مرخصًا له من قِبَل الاتحاد الدولي لكرة القدم عند توقيع عقد التمثيل وإتمام العملية، وأن يقدم عقد التمثيل، ووجود اسم الوكيل في العقد محل العملية، واستيفاء عقد التمثيل للاشتراطات المنصوص عليها في المادة "6" من لائحة الوكلاء المحلية، واستيفاء رسوم الخدمة للاشتراطات المنصوص عليها في المادة "8"، والمادة "9" من لائحة الوكلاء المحلية.
وأكدت أنه في حال كان تاريخ إبرام اتفاقيات التمثيل قبل تاريخ "1/ 10/ 2023"، وتاريخ إتمام العملية في أو بعد ذلك التاريخ؛ يجب أن يكون الوسيط الذي أبرم تلك الاتفاقية مرخصًا له من قِبَل الاتحاد الدولي، اعتبارًا من تاريخ "1/ 10/ 2023"، وفي حال كان الوكيل ممثلًا للاعب قاصر؛ يجب الالتزام بما ورد في الفقرة "3" من المادة "7" من لائحة الوكلاء المحلية.