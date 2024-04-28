إعلان نتائج نطاق شهادة الكفاءة المالية لأندية دوري "روشن" و"يلو"

وأكدت أنه في حال كان تاريخ إبرام اتفاقيات التمثيل قبل تاريخ "1/ 10/ 2023"، وتاريخ إتمام العملية في أو بعد ذلك التاريخ؛ يجب أن يكون الوسيط الذي أبرم تلك الاتفاقية مرخصًا له من قِبَل الاتحاد الدولي، اعتبارًا من تاريخ "1/ 10/ 2023"، وفي حال كان الوكيل ممثلًا للاعب قاصر؛ يجب الالتزام بما ورد في الفقرة "3" من المادة "7" من لائحة الوكلاء المحلية.