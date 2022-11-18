كريستيانو في مقابلة تلفزيونية.. يؤكّد حقيقة العرض السعودي ويكشف قيمته

أكّد كريستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد، أنه بالفعل تلقى عرضاً مغرياً من نادٍ سعودي، إلا أنه رفض الكشف عن اسم النادي وذلك في لقاءٍ تلفزيوني.
وقال رونالدو في مقابلة تلفزيونية مع قناة "تاك تي في" البريطانية، إن النادي السعودي قدّم له عرضاً بقيمة ٣٥٠ مليون يورو؛ ما يزيد على ٣٦٣ مليون دولار للعب في صفوفه لمدة موسمين.
وأشار نجم كرة القدم العالمي، إلى أن العرض مغرٍ وكان الأمر بالنسبة له من الصعب أن يرفضه وفكّر فيه بالفعل.
وقال "إنه صعب رفض عرض كهذا، لكن في الوقت ذاته، أنا سعيد جداً أنني تلقيت عرضاً كهذا يؤكّد أنني مازلت قادراً على تسجيل الأهداف".
وفي نهاية المقابلة اعترف كريستيانو بأن مشاركته في مونديال قطر 2022، ستكون الخامسة والأخيرة بالنسبة له، لصعوبة استمراره في الملاعب الى ما بعد 40 عاماً، مؤكداً، أنه في أحسن الأحوال سيبقى في الملاعب لعامين أو ثلاثة كحد أقصى.
يُذكر أن نادي الهلال السعودي كان قد قدّم في وقتٍ سابقٍ من العام الجاري عرضاً للاعب كريستيانو رونالدو للعب في صفوفه الموسم الرياضي المقبل.