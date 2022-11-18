كريستيانو في مقابلة تلفزيونية.. يؤكّد حقيقة العرض السعودي ويكشف قيمته

وفي نهاية المقابلة اعترف كريستيانو بأن مشاركته في مونديال قطر 2022، ستكون الخامسة والأخيرة بالنسبة له، لصعوبة استمراره في الملاعب الى ما بعد 40 عاماً، مؤكداً، أنه في أحسن الأحوال سيبقى في الملاعب لعامين أو ثلاثة كحد أقصى.