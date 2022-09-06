خلال الفترة من 6-9 سبتمبر.. انطلاق دورة حكام الفئات السِّنية في الرياض

وتقام يوم الخميس - اليوم الثالث للدورة - محاضرات حول منطقة الجزاء مع إجراء اختبارات عن الإنذارات والطرد، قبل أن تختتم الدورة يوم الجمعة المقبل بمراجعة الاختبارات وإقامة محاضرتين عن العمل الجماعي ومعدات اللاعبين.