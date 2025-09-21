القادسية يتوّج ببطولة المملكة للمصارعة بـ25 ميدالية بينها 12 ذهبية

وفي فئة تحت 20 سنة، تحققت 8 ميداليات ذهبية عبر كل من: حمد مجرشي، بندر الشامسي، علي مجرشي، أحمد بخش، عبدالله المسعري، حسن الدوسري، راشد الغنام، وحمد النمشان. كما نال الفريق 4 فضيات عن طريق عبيد مجرشي، مساعد النمشان، فهاد المسعري، وعبدربه الخليقي، إلى جانب برونزيتين عبر طلال السالم وجمعان السلمي.