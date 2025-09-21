القادسية يتوّج ببطولة المملكة للمصارعة بـ25 ميدالية بينها 12 ذهبية

تُوّج فريق القادسية بلقب المركز الأول في بطولة المملكة الأولى للمصارعة "الرومانية والحرة"، التي اختُتمت بصالة نادي النهضة بالدمام، لفئات تحت 10 و15 و20 سنة.
وحقق الفريق القدساوي إنجازًا كبيرًا بحصد 25 ميدالية متنوعة، منها 12 ذهبية، و8 فضيات، و5 برونزيات. كما حصل كل من راشد الغنام وحمد مجرشي على جائزتي كأس أفضل لاعب في البطولة لفئتي الحرة والرومانية.
وفي فئة تحت 10 سنوات، أحرز كل من أحمد الفكيه، حامد مجرشي، حيدر الناس الميدالية الذهبية، وكيان النخلي، طارق مجرشي الميدالية الفضية، ونبيل جاسم الميدالية البرونزية.
وفي فئة تحت 15 سنة، حقق زياد مجرشي الميدالية الذهبية، ومرزوق البيشي الميدالية الفضية، وفارس مجرشي ومساعد السعود الميدالية البرونزية.
وفي فئة تحت 20 سنة، تحققت 8 ميداليات ذهبية عبر كل من: حمد مجرشي، بندر الشامسي، علي مجرشي، أحمد بخش، عبدالله المسعري، حسن الدوسري، راشد الغنام، وحمد النمشان. كما نال الفريق 4 فضيات عن طريق عبيد مجرشي، مساعد النمشان، فهاد المسعري، وعبدربه الخليقي، إلى جانب برونزيتين عبر طلال السالم وجمعان السلمي.
من جهته، أكد المدير الفني لفريق القادسية للمصارعة، سعد السعود، أن نادي القادسية يواصل تعزيز حضوره القوي في رياضة المصارعة وصناعة الأبطال على مستوى المملكة، في أولى استحقاقات الموسم الرياضي 2025–2026.
وقال "السعود": "هذا الإنجاز هو ثمرة جهد وعمل متواصل من اللاعبين والجهاز الفني، والدعم الكبير الذي يحظى به الفريق من إدارة النادي. كما أن حصولنا على 25 ميدالية في مختلف الفئات يعكس قوة الفريق وتفوقه في المنافسات، ونعد جماهير القادسية بمواصلة العمل لرفع اسم النادي عاليًا في البطولات المقبلة."