بـ31 لاعبًا.. الأخضر يطير إلى البرتغال لمواجهة نيجيريا ومالي

توجّهت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، إلى مدينة لاقوس البرتغالية؛ للانخراط في معسكر تحضيري خلال فترة أيام الفيفا الدولية لشهر أكتوبر 2023 "الجاري"، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي؛ استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي ستقام في دولة قطر في شهر يناير المقبل.
واختار مدرب الأخضر، الإيطالي روبرتو مانشيني، 31 لاعبًا جاءت أسماؤهم على النحو التالي: "محمد العويس، محمد اليامي، راغد النجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، زكريا هوساوي، علي البليهي، حسن كادش، حسان التمبكتي، عبدالإله العمري، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، عبدالإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، محمد كنو، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، علي هزازي، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، فهد المولد، هارون كمارا، هيثم عسيري، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان، محمد مران".
ويلعب "الأخضر" خلال معسكره في الفترة من 8 أكتوبر وحتى 17 أكتوبر، مباراتَيْن تجريبيّتَيْن؛ الأولى أمام منتخب نيجيريا في الثالث عشر من أكتوبر، وستكون التجريبية الثانية أمام منتخب مالي في السابع عشر من أكتوبر، وستُلعب كلتا المباراتين الوديتين على "ملعب بورتيماو".
ويأتي المنتخب السعودي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات: عمان، قيرغيزستان، تايلاند.