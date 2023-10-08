بـ31 لاعبًا.. الأخضر يطير إلى البرتغال لمواجهة نيجيريا ومالي

واختار مدرب الأخضر، الإيطالي روبرتو مانشيني، 31 لاعبًا جاءت أسماؤهم على النحو التالي: "محمد العويس، محمد اليامي، راغد النجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، زكريا هوساوي، علي البليهي، حسن كادش، حسان التمبكتي، عبدالإله العمري، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، عبدالإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، محمد كنو، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، علي هزازي، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، فهد المولد، هارون كمارا، هيثم عسيري، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان، محمد مران".