الشرط الجزائي لـ"ريزيتش" السبب.. "ريجيكامف" لم يوقّع عقده مع الطائي حتى الآن

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الطائي تعمل على إيجاد حلّ مُرْضٍ للطرفين؛ حيث اقترحت منحه 500 ألف كمرحلة أولى، ثم اقترحت 700 ألف، وأمس قبل المباراة اقترحت منحه مليون دولار للرحيل، فرفض "ريزيتش" التوقيع على أي شيء قبل حصوله على 2 مليون دولار.