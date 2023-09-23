الشرط الجزائي لـ"ريزيتش" السبب.. "ريجيكامف" لم يوقّع عقده مع الطائي حتى الآن

كشفت صحيفةُ "fanatik" أسبابَ عدم توقيع الروماني "لورينت ريجيكامف" مدرب كرايوفا السابق، عقده مع نادي الطائي حتى الآن، على الرغم من تواجده بالسعودية منذ نحو ثلاثة أيام.
وأوضحت الصحيفة أنه بالرغم من وصول لورينت إلى السعودية قبل 3 أيام، إلا أنه لم يوقّع عقده بسبب أن المدرب الكرواتي "كريسمير ريزيتش" لديه شرط جزائي بقيمة مليونَيْ دولار، ولا يريد التنازل عنه.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الطائي تعمل على إيجاد حلّ مُرْضٍ للطرفين؛ حيث اقترحت منحه 500 ألف كمرحلة أولى، ثم اقترحت 700 ألف، وأمس قبل المباراة اقترحت منحه مليون دولار للرحيل، فرفض "ريزيتش" التوقيع على أي شيء قبل حصوله على 2 مليون دولار.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية سابقة أن مسؤولي الطائي قاموا بدفع شرط إنهاء عقد "ريجيكاميف" مع جامعة كرايوفا بقيمة 300 ألف يورو.
وسبق للمدرّب الرومانى البالغ من العمر 47 عامًا، خوض عدة تجارب في السعودية؛ إذ درب الهلال في 2015، كما تولّى قيادة الأهلى الفنية في 2021.
ودرّب "لورينت ريجيكامف" العديدَ من الأندية؛ أبرزها: ستيوا بوخارست، ليتكس لوفتش، الوحدة، والوصل الإماراتيّان.