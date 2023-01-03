الجماهير تُعبِّر عن إعجابها بحفل تقديم رونالدو: صورة تعكس تطوُّر الكرة السعودية

وتفصيلاً، قال "مؤيد العتيبي" لـ"سبق" إن حضور الدون يساهم في نقل صورة إيجابية عن الدوري السعودي، بينما وصف مشجعون نصراويون الصفقة بالتاريخية، وقدَّموا شكرهم لإدارة وجماهير ناديهم على الترتيب والحضور الكبير. وقال مشجعون لنادي الاتحاد إنهم حرصوا على الحضور لمشاهدة لاعبهم المفضل "كريستيانو رونالدو".