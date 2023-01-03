الجماهير تُعبِّر عن إعجابها بحفل تقديم رونالدو: صورة تعكس تطوُّر الكرة السعودية

عبَّرت الجماهير الرياضية عن سعادتها بحضور حفل تقديم لاعب نادي النصر العالمي "كريستيانو رونالدو"، الذي أُقيم أمس بملعب مرسول بارك بحضور تجاوز 30 ألف متفرج، وأشادوا في تصريحات إلى "سبق" بمستوى الحفل الجماهيري الكبير، والتنظيم المتميز الذي يعكس تطوُّر الكرة السعودية.
وتفصيلاً، قال "مؤيد العتيبي" لـ"سبق" إن حضور الدون يساهم في نقل صورة إيجابية عن الدوري السعودي، بينما وصف مشجعون نصراويون الصفقة بالتاريخية، وقدَّموا شكرهم لإدارة وجماهير ناديهم على الترتيب والحضور الكبير. وقال مشجعون لنادي الاتحاد إنهم حرصوا على الحضور لمشاهدة لاعبهم المفضل "كريستيانو رونالدو".
وببراءة عبَّر الطفل الوليد (مشجع نصراوي) عن سعادته بحضور الحفل، وأعرب عن أمله بأن يحقق النصر البطولات الكبيرة.
وأكدت مشجعتان لنادي النصر أهمية وجود لاعب بحجم "كريستيانو"، الذي يشكل قيمة للدوري السعودي، معربتَين عن أمنياتهما بأن يحقق مع ناديهم بطولات وأهدافًا وأرقامًا كبيرة وقياسية -بإذن الله-. وعبَّرتا عن سعادتهما بتقديم فريق السيدات بنادي النصر لكرة القدم في الحفل، ودعم اللاعب العالمي "كريستيانو" كرة القدم النسائية والناشئين في السعودية.
- نقلت شاشات ملعب مرسول بارك لقاء كريستيانو رونالدو بزملائه في غرفة الملابس.
- تم سرد بطولات الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لاعب النصر أمام الجماهير في ملعب مرسول بارك.
- شارك الأسطورة كريستيانو رونالدو لاعب النصر في الحصة التدريبية الأولى له مع الفريق على ملعب مرسول بارك.
- حضر رونالدو مع عائلته في ملعب مرسول بارك خلال حفل تقديمه لوسائل الإعلام والجماهير.
- التقط رونالدو صورًا وهو محاط بلاعبي الفئات السنية ولاعبات فريق السيدات في النادي خلال حفل الاستقبال.
- أهدى رونالدو الجماهير الحاضرة في مرسول بارك كرات بتوقيعه.