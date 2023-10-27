غدًا "نزال أشرس رجل على وجه الأرض" في انطلاقة "موسم الرياض 2023"

وسيكون غدًا موعدَ انطلاق فعاليات "موسم الرياض 2023"، عبر جملة من الفعاليات التي تقام في العديد من المواقع والمنشآت المعدّة خصيصًا لهذا الشأن، وبشكلٍ يتميّز بفخامة ورقي، أسهم فيهما الاعتماد على خطط وضعت بعناية، وروعيت فيها الاستفادة من أفضل التجارب العالمية في قطاع صناعة الترفيه، والبحث عن تقديمه بصفة تمزج بين ثقافة وحضارة المملكة الأصيلة، وثقافة مطلعة على جميع الثقافات تقدم من خلال طابعٍ شبابي يبرهن على نجاح أبناء وبنات الوطن، وهو ما أكدته النسخ الماضية من "موسم الرياض" التي عاش معها زوار الموسم من داخل وخارج المملكة تجربة ترفيهية قدمت في قوالب ممتعة ومتنوعة، حاكت الجانب الثقافي والرياضي والترفيهي والسياحي.