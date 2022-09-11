"أخضر التايكوندو" يحصد ذهبية بطولة بولندا الدولية

كما سبق ذلك تحقيق اللاعب علي المبروك الميدالية البرونزية في وزن 87 كجم؛ حيث فاز على اللاعب البلجيكي في الدور ربع النهائي، قبل أن يخسر من لاعب منتخب الصين المصنف الأول في الوزن بجولتين مقابل جولة واحدة، محققًا المركز الثالث والميدالية البرونزية.