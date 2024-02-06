يستعد بعرض ضخم.. "الاتحاد" يعاود اهتمامه بضم مهاجم ليفربول محمد صلاح

وأفادت صحيفة "the athletic" بحسب مصادر قريبة من نادي الاتحاد أن مسؤولي النادي مازالوا يأملون في التعاقد مع المهاجم المصري، وهم على استعداد لدفع 200 مليون إسترليني مقابل الحصول على أشهر لاعب عربي بالدوري الانجليزي.