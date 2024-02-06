يستعد بعرض ضخم.. "الاتحاد" يعاود اهتمامه بضم مهاجم ليفربول محمد صلاح

أكدت تقارير صحفية أن إدارة نادى الاتحاد لم تفقد الأمل في التعاقد مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال الموسم المقبل.
وأفادت صحيفة "the athletic" بحسب مصادر قريبة من نادي الاتحاد أن مسؤولي النادي مازالوا يأملون في التعاقد مع المهاجم المصري، وهم على استعداد لدفع 200 مليون إسترليني مقابل الحصول على أشهر لاعب عربي بالدوري الانجليزي.
وأشارت الصحيفة في تقرير لها أن السعودية ترغب في ضم محمد صلاح بالدوري السعودي للمحترفين إلى جانب كريستيانو رونالدو ونيمار.
وذكرت الصحيفة أن نادى الاتحاد مستعد لتقديم مبلغ للاعب تبلغ قيمته نحو 1.5 مليون جنيه إسترليني (1.9 مليون دولار) في الأسبوع، أي حوالي أربعة أضعاف راتبه الحالي.
وكانت قد ذكرت تقارير خلال الفترة الماضية أن إدارة الاتحاد تحاول التعاقد مع صلاح مرة أخرى، بعد رفضه عرضاً ضخماً بالصيف الماضي لمدة عامين بقيمة 180 مليون يورو إضافة إلى 52 مليون جنيه إسترليني لليفربول.
وذكرت تقارير صحفية أيضا أن السعودية تضع اللاعب المصري (31 عاماً) الذى يرتبط مع ليفربول بعقد حتى 2025، هدفا رئيساً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.