لاعبا النصر والهلال.. "بروزوفيتش" و"بونو" ضمن المرشحين لجوائز "THE BEST"

وينافس أيضًا "بروزوفيتش" في قائمة المرشحين كلًّا من: الأرجنتينيَّيْن: ليونيل ميسي، وألفاريز، والبلجيكي دي بروين، الألماني جوندوجان، وهالاند، والإسباني رودي، والفرنسي مبابي، والنيجيري أوسمين، والبرتغالي برناردو سيلفا، والإنجليزي ديكيلان رايس، والجورجي كفاراتسخيليا.