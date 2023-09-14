لاعبا النصر والهلال.. "بروزوفيتش" و"بونو" ضمن المرشحين لجوائز "THE BEST"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" عن قائمة المرشحين لجوائز "THE BEST" لأفضل لاعب كرة قدم، وأفضل حارس مرمى.
وتضمّنت القائمة لاعبين في الدوري السعودي؛ حيث جاء الكرواتي "مارسيلو بروزوفيتش" نجم نادي النصر، والمغربي "ياسين بونو" نجم الهلال.
وينافس ياسين بونو نجم الهلال كلًّا من: تيبو كورتوا "ريال مدريد" - إيدرسون "مانشستر سيتي" - تير شتيجن "برشلونة" - أندريه أونانا "مانشستر يونايتد حاليًّا".
وينافس أيضًا "بروزوفيتش" في قائمة المرشحين كلًّا من: الأرجنتينيَّيْن: ليونيل ميسي، وألفاريز، والبلجيكي دي بروين، الألماني جوندوجان، وهالاند، والإسباني رودي، والفرنسي مبابي، والنيجيري أوسمين، والبرتغالي برناردو سيلفا، والإنجليزي ديكيلان رايس، والجورجي كفاراتسخيليا.