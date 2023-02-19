"الفيصل" يشهد توقيع عقد استضافة المملكة لبطولة العالم لرفع الأثقال

شهد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية توقيع عقد استضافة المملكة لبطولة العالم لرفع الأثقال المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 بين رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال محمد جلّود ورئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي.
وتحتضن المملكة بطولة العالم للكبار لرفع الأثقال المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، خلال الفترة من 2 إلى 17 سبتمبر ، بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 130 دولة من مختلف دول العالم.
وتعد هذه البطولة أكبر بطولة ينظمها الاتحاد الدولي لرفع الأثقال منذ تأسيسه عام 1895، وأول بطولة في تاريخ اللعبة تكون المشاركة فيها إجبارية، لكونها أهم المحطات المؤهلة للأولمبياد في باريس، حيث إن عدم المشاركة فيها تعني عدم الوجود نهائيًا في الأولمبياد المقبلة.