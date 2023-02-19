"الفيصل" يشهد توقيع عقد استضافة المملكة لبطولة العالم لرفع الأثقال

وتعد هذه البطولة أكبر بطولة ينظمها الاتحاد الدولي لرفع الأثقال منذ تأسيسه عام 1895، وأول بطولة في تاريخ اللعبة تكون المشاركة فيها إجبارية، لكونها أهم المحطات المؤهلة للأولمبياد في باريس، حيث إن عدم المشاركة فيها تعني عدم الوجود نهائيًا في الأولمبياد المقبلة.