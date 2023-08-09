بطولة الملك سلمان للأندية: الهلال يطير للمباراة النهائية بعشرة لاعبين على حساب الشباب

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التأهل للمباراة النهائية على حساب شقيقه الشباب بعد التغلب عليه في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين في مباراة الدور نصف النهائي من بطولة الملك سلمان بفوز الهلال بثلاثة أهداف لهدف.
أهداف المباراة جاءت عن طريق محمد كنو في الدقيقة الـ9 من بداية المباراة قبل أن يضيف اللاعب مالكوم الهدف الثاني في الدقيقة الـ"45+3".
وفي شوط المباراة الثاني نجح اللاعب كويلار في تسجيل الهدف الأول للشباب في الدقيقة الـ57 قبل أن ينجح عبدالله الحمدان في تسجيل الهدف الثالث للهلال في الدقيقة الـ"90+4" من عمر المباراة.
يُذكر أن الحكم المصري أمين عمر كان قد أشهر البطاقة الحمراء لحارس الهلال عبدالله المعيوف في الدقيقة الـ28 من عمر الشوط الأول.
وبتلك النتيجة يضرب الهلال موعدًا ناريًّا مع النصر في المباراة النهائية للبطولة؛ إذ كان قد تأهل هو الآخر على حساب الشرطة العراقي.