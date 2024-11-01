الأهلي يستهدف التعاقد مع حارس ريال مدريد بعرض ضخم

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الإسباني ليست لديه أي نية للاستغناء عن خدمات حارس المرمى الأساسي، وبالرغم من الإصابات المتكررة في الفترة الأخيرة، إلا أن النادي الأبيض يحافظ على ثقته به، معتبراً إياه من أفضل حراس المرمى في العالم.