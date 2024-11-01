الأهلي يستهدف التعاقد مع حارس ريال مدريد بعرض ضخم

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة النادي الأهلي تنوي تقديم عرض كبير لحارس مرمى ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا.
وبحسب ما أفادت به صحيفة "Sport" الكتالونية فى تقرير لها، فإن السعودية تعود مرة أخرى من أجل إقناع تيبو كورتوا بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.
وشددت الصحيفة في تقريرها نقلًا عن موقع "Voetbal24" البلجيكي أن النادي الأهلي قرر تقديم عرض ضخم لحارس مرمى ريال مدريد لا يمكنه رفضه، ويمكن أن يغير رأي فلورنتينو بيريز رئيس الريال.
وليست هذه المرة الأولى التي يغري فيها نادٍ عربي كورتوا بعروض ضخمة، فقد تلقى اللاعب البلجيكي في الصيف الماضي بعض العروض من الأندية السعودية للتوقيع معه، لكنه رفضها.
وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الإسباني ليست لديه أي نية للاستغناء عن خدمات حارس المرمى الأساسي، وبالرغم من الإصابات المتكررة في الفترة الأخيرة، إلا أن النادي الأبيض يحافظ على ثقته به، معتبراً إياه من أفضل حراس المرمى في العالم.