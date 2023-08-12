بعد الفوز على الحزم.. "رئيس الأهلي" يشكر الجماهير ويؤكد: هذه البداية

قدّم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الدكتور خالد العيسى، شكره وتقديره لجماهير الفريق الوفية "أسود المدرجات"، عقب فوز الأهلي على فريق الحزم مساء أمس بملعب الأمير عبدالله الفيصل بمحافظة جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وثمّن "العيسى" الحضور الجماهيري الكبير بقيادة الرابطة المميزة وقال: نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه البداية الموفقة وكل الشكر والتقدير لكل من عمل وساهم في إعادة الفريق إلى مكانه الطبيعي وبإذن الله القادم أجمل.
وقال "العيسى" هذه البداية والعمل لم ينتهِ بعد.
وزار مشجعي الفريق من ذوي الهمم بمدرجات الملعب، عقب الفوز؛ معربًا عن شكره وتقديره لحضورهم ومؤازرتهم.