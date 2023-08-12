بعد الفوز على الحزم.. "رئيس الأهلي" يشكر الجماهير ويؤكد: هذه البداية

قدّم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الدكتور خالد العيسى، شكره وتقديره لجماهير الفريق الوفية "أسود المدرجات"، عقب فوز الأهلي على فريق الحزم مساء أمس بملعب الأمير عبدالله الفيصل بمحافظة جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.