مهرجان ولي العهد للهجن يستقبل المشاركين في أشواط المرحلة النهائية.. غداً

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن، موعد تسجيل ملاك الهجن في أشواط المرحلة النهائية ضمن المرحلة السادسة للمهرجان، إذ سيكون التسجيل متاحاً خلال الفترة من 24 - 30 أغسطس الجاري، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي في منصات الاتحاد السعودي للهجن واللجنة المنظمة.
وتنطلق في الأول من سبتمبر المقبل، المرحلة النهائية بإقامة 250 شوطاً من بينها 16 شوطاً ضمن كؤوس المهرجان، وشوطان "بندق"، وشوطان "سيف" إضافة لإقامة سباق الهجانة للرجال والسيدات.
وكانت المرحلة التمهيدية قد اختتمت الأربعاء الماضي بمشاركة كبيرة من ملاك الهجن من داخل وخارج المملكة بلغ عددهم 2282 مالك هجن من ثماني دول، فيما بلغ عدد المطايا المشاركة 11.219 مطية، حيث تم تخصيص جوائز مالية تفوق قيمتها الإجمالية 56 مليون ريال، تمنح لملاك الهجن المحلية والدولية الفائزين بأشواط السباقات المتنوعة.