مهرجان ولي العهد للهجن يستقبل المشاركين في أشواط المرحلة النهائية.. غداً

وكانت المرحلة التمهيدية قد اختتمت الأربعاء الماضي بمشاركة كبيرة من ملاك الهجن من داخل وخارج المملكة بلغ عددهم 2282 مالك هجن من ثماني دول، فيما بلغ عدد المطايا المشاركة 11.219 مطية، حيث تم تخصيص جوائز مالية تفوق قيمتها الإجمالية 56 مليون ريال، تمنح لملاك الهجن المحلية والدولية الفائزين بأشواط السباقات المتنوعة.