الصفقة العاشرة.. القادسية يتعاقد مع الإسباني "كارلوس خيمينيز" لخمس سنوات

أعلن نادي القادسية الوافد الجديد لدوري المحترفين السعودي، رسميًّا، اليوم الثلاثاء؛ التعاقد مع الإسباني "كارلوس خيمينيز" لمدة خمس سنوات، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكشف النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن عقد "كارلوس خيمينيز" يمتدّ مع القادسية حتى 2029، ومثّل شركةَ القادسية في التوقيع على العقد الرئيسُ التنفيذي "جيمس بيسجروف"؛ حيث جرت مراسم التوقيع في مقر نادي القادسية بالخبر.
وتعدّ هذه الصفقة العاشرة التي يبرمها فريق القادسية خلال موسم الميركاتو الصيفي؛ حيث تعاقد مع الجابوني "بيير أوباميانج"، وقائد ريال مدريد السابق "ناتشو فيرنانديز"، بالإضافة إلى الحارس البلجيكي كوين كاستيلز، والمكسيكي "خوليان كوينونيس"، والأوروجوياني "ناهيتان نانديز"، الأوروجوياني "جاستون ألفاريز"، وحسين القحطاني، وقاسم لاجامي، وعلي هزازي، ومحمد قاسم.