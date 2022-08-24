رياضة

"الخارجية": السعودية تُرحِّب بحاملي بطاقة "هيا" لمشجعي كأس العالم 2022 في قطر

قبل انطلاق البطولة بـ10 أيام وبعد الحصول على تأشيرة إلكترونية
وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
واس
واس

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بجميع حاملي بطاقة (هيا) لمشجعي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022م، التي ستُقام في دولة قطر الشقيقة خلال شهرَيْ نوفمبر وديسمبر المقبلَيْن.

وأوضحت الوزارة أنها ستتيح طلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى السعودية، وفقًا للضوابط الآتية:

1- السماح لحاملي بطاقة مشجع (هيا) بالدخول للمملكة قبل انطلاق بطولة كأس العالم بعشرة أيام بعد الحصول على تأشيرة إلكترونية من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات. وستقوم الوزارة لاحقًا بإعلان كيفية تقديم طلب التأشيرة، وآلية الحصول عليها.

2- يمكن للحاصلين على تأشيرة الدخول الإقامة في السعودية لمدة (60) يومًا.

3- يحق للحاصلين على التأشيرة الدخول إلى السعودية والخروج منها مرات عدة خلال مدة صلاحية التأشيرة.

4- لا يُشترط الدخول المسبق لدولة قطر.

5- الحصول على تأمين طبي قبل القدوم للمملكة.

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وزارة الخارجية
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