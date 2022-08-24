"الخارجية": السعودية تُرحِّب بحاملي بطاقة "هيا" لمشجعي كأس العالم 2022 في قطر

1- السماح لحاملي بطاقة مشجع (هيا) بالدخول للمملكة قبل انطلاق بطولة كأس العالم بعشرة أيام بعد الحصول على تأشيرة إلكترونية من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات. وستقوم الوزارة لاحقًا بإعلان كيفية تقديم طلب التأشيرة، وآلية الحصول عليها.