إدارة "الاتحاد" تبدأ خطوات قانونية لمقاضاة مَنْ تسبَّب في الإضرار بالنادي

وقالت إدارة النادي في بيان إعلامي، نشرته عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "إشارة إلى القرار الصادر من لجنة الاحتراف تجاه النادي ومسؤوليه ولاعبه، فإننا نؤكد للمجتمع الرياضي المهتم بتفاصيل هذه القضية أن مجلس إدارة النادي بدأ فعليًّا الخطوات القانونية الكفيلة بالمحافظة على حقوق النادي ومنسوبيه بمقاضاة جميع مَن تسبَّب في الإضرار بنادي الاتحاد من أشخاص داخل وخارج المنظومة الرياضية".