إدارة "الاتحاد" تبدأ خطوات قانونية لمقاضاة مَنْ تسبَّب في الإضرار بالنادي

أعلنت إدارة نادي الاتحاد أنها بدأت الخطوات القانونية الكفيلة بالمحافظة على حقوق النادي ومنسوبيه في مقاضاة جميع مَنْ تسبَّب في الإضرار بنادي الاتحاد من أشخاص داخل وخارج المنظومة الرياضية، مشيرة إلى أنها ستواصل تحركاتها القانونية لآخر درجات التقاضي المتاحة أمام الجهات الرياضية وغير الرياضية بشقَّيْها الجنائي والمدني.
وكانت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم قد قررت يوم الثلاثاء الماضي حرمان نادي الاتحاد من تسجيل اللاعبين لفترة واحدة، إضافة إلى إيقاف المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق الأول 4 أشهر، وتغريمه 300 ألف ريال، والمدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد حامد البلوي لمدة 6 أشهر، ومدير الفريق الأول مشعل السعيد لمدة 3 أشهر.
وقالت إدارة النادي في بيان إعلامي، نشرته عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "إشارة إلى القرار الصادر من لجنة الاحتراف تجاه النادي ومسؤوليه ولاعبه، فإننا نؤكد للمجتمع الرياضي المهتم بتفاصيل هذه القضية أن مجلس إدارة النادي بدأ فعليًّا الخطوات القانونية الكفيلة بالمحافظة على حقوق النادي ومنسوبيه بمقاضاة جميع مَن تسبَّب في الإضرار بنادي الاتحاد من أشخاص داخل وخارج المنظومة الرياضية".
وأضاف البيان: "نحن على ثقة بأن العدالة ستقول كلمتها في آخر المطاف في هذه القضية، وأن الحُكم ما زال حكمًا ابتدائيًّا، وسنواصل تحركنا القانوني فيها لآخر درجات التقاضي المتاحة أمام الجهات الرياضية وغير الرياضية بشقَّيْها الجنائي والمدني".
وتابع البيان: "مع العلم بأن القضية حاليًا منظورة لدى الفيفا بنفس الأطراف والموضوع والسبب، وخصوصًا أنها ذات بُعد دولي، حتى وإن كانت مُسجَّلة لدى الاتحاد المحلي الذي ينتمي إليه النادي".
وختم الاتحاد بيانه بالقول: "نؤكد أن ثقتنا كاملة بالجهات الرياضية بالسعودية، وعلى رأسها وزارة الرياضة، ومركز التحكيم، واتحاد القدم ولجانه، وثقتنا أيضًا كاملة بالجهات الرقابية والقضائية والتنفيذية لإثبات حق نادي الاتحاد، ومعاقبة كل مَن يقوم بمخالفة النظام العام بالسعودية".