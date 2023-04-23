"كورينثيانز" يفاوض "الهلال" للتعاقد مع "ماتيوس بيريرا"

كشف موقع "Brasilempauta" عن تقديم نادي كورينثيانز عرضًا لنادي الهلال للتعاقد مع البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب الفريق المعار إلى الوحدة الإماراتي خلال الصيف المقبل.
وقال الموقع إن كورنثيانز بدأ مفاوضاته مع الهلال، حيث عرض دفع 20 ٪ من راتب اللاعب، لكن الهلال رفض، رغبة في أن يدفعوا 40 ٪ من راتبه.
وأشار الموقع إلى أن النادي البرازيلي يدرس إمكانية شراء اللاعب بشكل دائم، لكن الهلال لا ينوي تسهيل بيعه، نظرًا للتكلفة العالية في شراء عقد اللاعب، الذي انضم للهلال في صيف 2021، بعقد يمتد لـ5 سنوات، قادمًا من وست بروميتش ألبيون، بصفقة قدرت بنحو 16 مليون جنيه إسترليني.
وأعير اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 26 عامًا، إلى الوحدة الإماراتي في يناير الماضي خلال فترة الانتقالات الشتوية حتى نهاية الموسم الجاري.
ويحتل الهلال المركز الرابع في ترتيب جدول دوري روشن السعودي برصيد 49 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الاتحاد المتصدر بـ 56 نقطة.