"كورينثيانز" يفاوض "الهلال" للتعاقد مع "ماتيوس بيريرا"

وأشار الموقع إلى أن النادي البرازيلي يدرس إمكانية شراء اللاعب بشكل دائم، لكن الهلال لا ينوي تسهيل بيعه، نظرًا للتكلفة العالية في شراء عقد اللاعب، الذي انضم للهلال في صيف 2021، بعقد يمتد لـ5 سنوات، قادمًا من وست بروميتش ألبيون، بصفقة قدرت بنحو 16 مليون جنيه إسترليني.