في إنجاز تاريخي.. تونس أول منتخب في التاريخ يتأهل إلى نهائيات المونديال دون أن يُستقبل في مرماه أي هدف

فرحة لاعبي المنتخب التونسي بالتأهل إلى كأس العالم 2026
حقق المنتخب التونسي لكرة القدم إنجازًا تاريخيًا بتأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 دون أن يُستقبل في مرماه أي هدف.

وحسم منتخب تونس تأهله رسميًا إلى بطولة كأس العالم 2026 قبل أيام، بعدما تصدّر جدول ترتيب المجموعة الثامنة في التصفيات الأفريقية المؤهلة للبطولة.

وبذلك يُعد المنتخب التونسي أول منتخب في التاريخ يُنهي التصفيات المؤهلة لكأس العالم دون استقبال أي هدف، كما سجّل 22 هدفًا في المباريات العشر التي خاضها.

ويشارك منتخب تونس في المجموعة الثامنة من التصفيات الأفريقية لكأس العالم 2026، إلى جانب كلٍّ من منتخبات ناميبيا، وليبيريا، ومالاوي، وغينيا الاستوائية، وساو تومي وبرينسيب.

كأس العالم 2026
المنتخب التونسي

