أخضر الأولمبياد الخاص للشراع يشارك في المسابقة الإقليمية بدبي

وتضمّ بعثة الأخضر للبطولة الإداري عبدالعزيز الطيّب، والمدرب ريان الجميلي، واللاعبين: أحمد حكيم وعبدالعزيز القصب، اللذين خاضا معسكرات تدريبية مكثفة في منطقتي مكة المكرمة والشرقية من 1 حتى 30 سبتمبر 2024، استعدادًا للمسابقة الإقليمية، إذ تأتي المشاركة في إطار التعاون بين الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص والاتحاد السعودي للملاحة الشراعية.