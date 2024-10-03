أخضر الأولمبياد الخاص للشراع يشارك في المسابقة الإقليمية بدبي

يشارك المنتخب السعودي للأولمبياد الخاص لرياضة الشراع، في المسابقة الإقليمية للشراع، التي تستضيفها دبي، من 3 إلى 6 أكتوبرالجاري.
وتضمّ بعثة الأخضر للبطولة الإداري عبدالعزيز الطيّب، والمدرب ريان الجميلي، واللاعبين: أحمد حكيم وعبدالعزيز القصب، اللذين خاضا معسكرات تدريبية مكثفة في منطقتي مكة المكرمة والشرقية من 1 حتى 30 سبتمبر 2024، استعدادًا للمسابقة الإقليمية، إذ تأتي المشاركة في إطار التعاون بين الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص والاتحاد السعودي للملاحة الشراعية.
من جانبه أبدى مدير العلاقات العامة والإعلام بالأولمبياد الأولمبياد الخاص السعودي طلال الحميدان، عن تفاؤله الكبير بقدرة اللاعبين والجهاز الفني على تحقيق نتائج مميزة لمواصلة التميز للاعبي الاتحاد في المحافل الرياضية الدولية.
وأكد الجاهزية التامة للفريق للمشاركة في هذه المنافسة، مشيدًا بالجهود المبذولة خلال مدة التحضير من الجهازين الفني والإداري واللاعبين.
وقال "الحميدان": إن الاتحاد يسعى إلى تحقيق مشاركة مشرفة تليق باسم المملكة؛ ما يعدّ تجسيدًا لالتزامه في تعزيز مفهوم الرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية والنمائية من خلال تسهيل التدريبات والمسابقات للاعبيه على كل الأصعدة المحلية، والإقليمية، والدولية.