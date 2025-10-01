دوري أبطال آسيا 2: النصر السعودي يعبر محطة الزوراء العراقي ويتربع على القمة

تربّع فريق النصر السعودي الأول لكرة القدم على صدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا 2، بعد عبور محطة مستضيفه الزوراء العراقي بنتيجة 2/0، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب بغداد الدولي، بقيادة الحكم القطري سلمان الفلاحي، في افتتاح الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2.