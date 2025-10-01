دوري أبطال آسيا 2: النصر السعودي يعبر محطة الزوراء العراقي ويتربع على القمة

تربّع فريق النصر السعودي الأول لكرة القدم على صدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا 2، بعد عبور محطة مستضيفه الزوراء العراقي بنتيجة 2/0، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب بغداد الدولي، بقيادة الحكم القطري سلمان الفلاحي، في افتتاح الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث انحصر اللعب وسط الميدان، مع محاولات نصراوية أكثر لبلوغ مرمى الزوراء لكن دون تحقيق نتيجة إيجابية.
وفي الدقيقة 52 من زمن الشوط الثاني، استطاع "البديل الناجح" عبدالله الخيبري، إحراز هدف السبق لفريقه النصر، بتسديدة أرضية زاحفة استقرت داخل الشباك على يسار حارس الزوراء جلال حسن.
وشهدت الدقيقة 65 إضاعة فرصة تعزيز النتيجة للنصر عن طريق "ساديو ماني".
لكن "جواو فيليكس" استطاع إضافة الهدف الثاني بطريقة ولا أجمل في الدقيقة 81، لينهي آمال الزوراء في العودة للمباراة وخطف النقاط الثلاث.
بهذه النتيجة، تربع النصر على قمة ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، وبقي الزوراء ثانيًا برصيد 3 نقاط.