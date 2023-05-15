أندية الهلال والاتحاد والنصر تحصل على الرخصة الآسيوية.. و"الشباب" يخفق

وقالت اللجنة في بيان نشر عبر الحساب الرسمي لدوري روشن على "تويتر": "قررت لجنة تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين في اجتماعها الذي انعقد أمس الأحد 14 مايو 2023م، برئاسة الأستاذ عبدالعزيز الحميدي رئيس اللجنة، وحضور الأعضاء: الدكتور ماجد السليمان، والمحامي ناصر العوهلي، والمدقق المالي حسن الناصر، والمهندس أحمد حناوي، والأستاذ ناصر لرقط، ومقرر اللجنة الأستاذة روان الحربي، الموافقة بالإجماع على منح الرخصة الآسيوية والمحلية للموسم الرياضي 2022-2023م لأندية (الهلال، الفيحاء، الاتحاد، النصر، الفتح، أبها، العدالة، الباطن)؛ وذلك لاستيفائهم المعايير الإلزامية (الرياضية، البنية التحتية، الإدارية، القانونية، والمالية) المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".