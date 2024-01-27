ما دور رونالدو في الصفقة؟ مسؤولو النصر جاهزون للتوقيع مع كاسيميرو هذا الشهر

وانضم كاسيميرو، البالغ من العمر 31 عامًا، والذى يلعب في مركز الوسط الدفاعي، لنادى مانشستر يونايتد في أغسطس 2022، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، كما يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2011.