ما دور رونالدو في الصفقة؟ مسؤولو النصر جاهزون للتوقيع مع كاسيميرو هذا الشهر

أبدى مسؤولو نادى النصر جاهزيتهم للتعاقد مع البرازيلي كاسيميرو؛ نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وأوضح الصحفي غرايم بيلي؛ الذي يعمل في"hitch"، أن "النصر" جاهزٌ وراغبٌ في التوقيع مع نجم مانشستر يونايتد مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، هذا الشهر.
وقال "بيلي": نجم النصر كريستيانو رونالدو؛ هو الذي شجّع إدارة النادي على اتخاذ هذه الخطوة، لكن لاعب خط الوسط حريصٌ حتى الآن على البقاء في النادي الإنجليزي.
وأضاف، أن المسؤولين السعوديين أكّدوا لكاسيميرو؛ أنهم على استعدادٍ للتعاقد معه إذا رغب في خوض تجربة جديدة، مشيرًا إلى أن دوري المحترفين جعل كاسيميرو أحد أهم أهدافهم.
وانضم كاسيميرو، البالغ من العمر 31 عامًا، والذى يلعب في مركز الوسط الدفاعي، لنادى مانشستر يونايتد في أغسطس 2022، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، كما يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2011.
ويحتل النصر وصافة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 46 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر.