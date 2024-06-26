غدًا الخميس.. انطلاق بطولات المناطق لرياضة الملاكمة والركل في المملكة

تنطلق غدًا الخميس مع نهاية الأسبوع الجاري، بطولات المناطق لرياضة الملاكمة والركل في المملكة العربية السعودية بقيادة الاتحاد السعودي للملاكمة والركل "كیك بوكسینج".
سيُقيم الاتحاد السعودي للملاكمة والركل بطولات في مناطق عدة في المملكة العربية السعودية "المنطقة الغربية - المنطقة الوسطى - المنطقة الشرقية"، كما ستتضمن تكريم الشركاء وخبراء الاتحاد الدولي لرياضة الملاكمة والركل WAKO، إضافةً إلى الكفاءة من اللاعبين والمدربين والحكام، وستحتوي البطولات على أكثر من 100 نزال.
وأكد الاتحاد حرصه على صناعة الأبطال وتحقيق التميز الرياضي الذي یُسھم في تحقيق النجاحات وتمثيل المملكة إقليميًا ودوليًا وذلك ضمن استراتيجية الاتحاد لتطوير اللعبة وتقديم كل ما يُسهم في تطوير كفاءات الممارسين الرياضيين في المملكة العربية السعودية.
كما قدم الاتحاد السعودي للملاكمة والركل موسمًا رياضيًا متميزًا خلال العام الماضي، حيث عمل على إقامة بطولتين محليتين وثلاث مشاركات دولية وثلاثة معسكرات محلية، بالإضافة إلى العديد من الدورات وورش العمل التثقيفية.