غدًا الخميس.. انطلاق بطولات المناطق لرياضة الملاكمة والركل في المملكة

كما قدم الاتحاد السعودي للملاكمة والركل موسمًا رياضيًا متميزًا خلال العام الماضي، حيث عمل على إقامة بطولتين محليتين وثلاث مشاركات دولية وثلاثة معسكرات محلية، بالإضافة إلى العديد من الدورات وورش العمل التثقيفية.