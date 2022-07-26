ضمك يمطر شباك أبولون لاريسا اليوناني بسداسية
حقق فريق ضمك فوزًا كبيرًا على نظيره أبولون لاريسا اليوناني بنتيجة 6- 2، اليوم الثلاثاء، في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن معسكر الأول الخارجي في سلوفينيا، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.
وحسم فريق ضمك الشوط الأول لصالحه بعد تسجيله 4 أهداف، حملت توقيع الإسباني جوزيه فيلار الشهير بـ"نونو"، والبرازيلي برونو داورتي المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق، ومنصور حمزي، وعبد الله العمار.
وفي الشوط الثاني، أضاف الثنائي الجزائري فاروق شافعي وهلال سوداني الهدفين الخامس والسادس.
وتعد هذه الودية هي الأولى لفريق ضمك في معسكره الإعدادي الخارجي في سلوفينيا الذي يمتد حتى العاشر من أغسطس/ آب المقبل، وسيخوض خلاله ثلاث مباريات تجريبية أخرى، منها مواجهتان أمام النصر والوحدة الإماراتيين، قبل العودة إلى المملكة، لاستكمال التحضيرات قبل انطلاق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الـ25 من الشهر المقبل.
وكان ضمك قد أنهى الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الرياضي الماضي، في المركز الخامس برصيد 44 نقطة.