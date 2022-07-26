ضمك يمطر شباك أبولون لاريسا اليوناني بسداسية

وتعد هذه الودية هي الأولى لفريق ضمك في معسكره الإعدادي الخارجي في سلوفينيا الذي يمتد حتى العاشر من أغسطس/ آب المقبل، وسيخوض خلاله ثلاث مباريات تجريبية أخرى، منها مواجهتان أمام النصر والوحدة الإماراتيين، قبل العودة إلى المملكة، لاستكمال التحضيرات قبل انطلاق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الـ25 من الشهر المقبل.